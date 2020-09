Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu mercredi une délégation du Haut conseil islamique (HCI) présidée par M. Bouabdellah Ghlamallah, président du HCI.

S’exprimant à la presse au terme de l’audience, M. Ghlamallah a fait savoir que la rencontre a porté sur les questions d’intérêt national, notamment la Grande Mosquée d’Alger et sa gestion après l’inauguration, la qualifiant de «monument historique qui est en vérité le témoin de l’indépendance de l’Algérie et le symbole de l’Etat algérien grâce au djihad et au 1er Novembre».

«Nous avons évoqué la gestion de la Grande Mosquée et la nature de l’activité qu’elle devra accueillir qui sera soit touristique, historique, culturel ou éducatif», a ajouté M.Ghlamallah, relevant que la délégation du HCI a écouté les orientations du Président Tebboune dans ce sens.(APS)

Articles similaires