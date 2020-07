Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi un appel téléphonique de son homologue russe, Vladimir Poutine, lors duquel ils ont échangé les informations sur les efforts consentis par leurs pays respectifs en matière de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus et passé en revue les relations bilatérales privilégiées, indique un communiqué de la Présidence de la République. « Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi matin un appel téléphonique de son homologue russe, M. Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, lors duquel ils ont échangé les informations sur les efforts consentis par leurs pays respectifs en matière de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, passé en revue les relations bilatérales privilégiées et convenu d’œuvrer à leur élargissement et approfondissement dans tous les domaines », lit-on dans le communiqué. A cette occasion, « le Président russe a renouvelé son invitation à effectuer une visite en Russie au Président Tebboune qui l’a acceptée en le remerciant, tout en convenant d’en fixer la date ultérieurement », ajoute la même source. « Au plan international, les deux parties ont évoqué le rôle de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), dont la présidence tournante est assurée actuellement par l’Algérie ». A ce propos, le Président de la République a salué « le rôle de la Russie en sa qualité de membre hors Opep en vue de préserver la stabilité des cours des hydrocarbures », précise la même source. Les deux parties ont convenu de « poursuivre la concertation et la coordination avec les autres membres de l’Opep et ses partenaires pour la stabilisation du marché pétrolier international ». Concernant les derniers développements en Libye, les deux Présidents ont décidé « d’intensifier la concertation permanente afin de faciliter l’instauration de la paix et de la sécurité dans ce pays frère, dans le cadre d’une solution politique garantissant l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale de la Libye« , conclut le communiqué

Articles similaires