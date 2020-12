Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu dimanche un appel téléphonique du président de l’Autorité nationale palestinienne, Mahmoud Abbas qui s’est enquis de son Etat de santé, indique un communiqué de la présidence de la République. « Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd’hui, un appel téléphonique de son frère, le président de l’Autorité nationale palestinienne, Mahmoud Abbas qui s’est enquis de son Etat de santé et lui a souhaité un prompt rétablissement », précise le communiqué. « Lors de l’entretien téléphonique, le Président Tebboune a demandé à son excellence Mahmoud Abbas de transmettre ses remerciements et toute sa considération, ainsi que ses sentiments de fraternité à tous ceux qui ont planté un olivier en son nom au mont Al-Zaytoun, en face de la sainte ville d’Al Qods et à travers eux à l’ensemble du peuple palestinien », souligne la même source. « Le Président palestinien Mahmoud Abbas a saisi cette occasion pour demander au président de la République de transmettre ses chaleureuses félicitations au peuple algérien, à l’occasion du nouvel an. De même, le Président Tebboune a demandé à son frère Mahmoud Abbas de transmettre ses sincères félicitations au peuple palestinien à la même occasion », conclut le communiqué.

