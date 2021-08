Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, mardi au Centre international des conférences (CIC) à Alger, les délégations participant à la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye. Le Président Tebboune a reçu les ministres des Affaires étrangères de la Libye, de la Tunisie, de l’Egypte, du Soudan, du Niger, du Tchad et de la République du Congo, en plus de l’Envoyé spécial du SG de l’ONU pour la Libye, Jan Kubis, du SG de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, et du Commissaire de l’Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye. L’audience s’est déroulée en présence du Directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Noureddine Bardad Daidj et du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra. Lors de cette audience, le Président Tebboune a affirmé que « les pays voisins de la Libye sont les plus soucieux de la stabilité dans ce pays, car l’instabilité les impacterait de manière directe ». « Nous voulons que la Libye retrouve la place qui lui sied parmi les pays maghrébins, africains et arabes », a-t-il ajouté. « De par sa position géographique et au vu de tous les moyens humains et économiques qu’elle recèle, la Libye peut s’ériger en pays influent dans le bassin méditerranéen, mais aussi au Maghreb arabe », a soutenu le président de la République. Après avoir remercié les délégations ayant pris part à la réunion ministérielle abritée par l’Algérie, le Président Tebboune a souligné que « cet acquis est d’autant plus important que tous les pays voisins de la Libye se sont réunis pour la première ». Il a exprimé son souhait de voir cette réunion « augurer d’un nouveau départ pour le règlement de la cause libyenne complexe, en réponse aux aspirations du peuple libyen frère qui passe par des circonstances très difficiles ». Au terme de l’audience, les délégations étrangères se sont réunies autour du Président de la République pour la traditionnelle photo de famille.

