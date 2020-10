Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu jeudi à Alger, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française, Jean-Yves Le Drian en visite de travail de deux jours en Algérie, indique un communiqué de la Présidence de la République. « Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi 15 octobre 2020, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française M. Jean-Yves Le Drian, dans le cadre de sa visite de travail en Algérie les 15 et 16 octobre en cours« , lit-on dans le communiqué. L’entretien a été l’occasion de passer en revue les voies et moyens de renforcer les relations de coopération bilatérale et de fixer l’agenda des différents mécanismes de coopération, en particulier le Comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français (CIHN), dont la réunion est prévue avant la fin de l’année en cours, précise la même source. Il a été également une opportunité pour poursuivre la concertation et l’échange de vues entre les deux pays sur les différentes questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la crise libyenne et la situation dans le Sahel. L’audience s’est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Noureddine Baghdad Daidj, du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et de l’ambassadeur d’Algérie en France, Antar Daoud, conclut la même source.

