Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, lundi à Alger, la cheffe du Gouvernement tunisien, Mme Najla Bouden, indique un communiqué de la Présidence de la République.

«Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce soir, la cheffe du Gouvernement de la République tunisienne, Mme Najla Bouden», lit-on dans le communiqué.

La rencontre s’est déroulée en présence du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra et du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, du côté algérien et du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, du côté tunisien.

Articles similaires