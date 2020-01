Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune recevra, mardi 21 janvier au siège de la présidence de la République, une délégation de directeurs et responsables de médias publics et privés, a indiqué jeudi un communiqué de la présidence de la République. Cette rencontre « sera une occasion pour éclairer l’opinion publique nationale sur les questions de l’heure au double plan interne et externe », a précisé le communiqué. S’inscrivant dans le cadre des engagements du Président de la République d’organiser des rencontres périodiques avec les médias, cette audience sera suivie par d’autres entretiens avec des journalistes et des responsables d’organes de presse, a conclu le communiqué.

