Le président de la République, ministre de la Défense nationale, chef suprême des forces armées, Abdelmadjid Tebboune, a procédé ce jeudi à un remaniement partiel du gouvernement, indique un communiqué de la présidence.Conformément aux articles 91 (alinéa 7) et 104, et après consultation du Premier ministre, ministre des Finances, le président Tebboune a nommé Mohamed Abdelhafid Henni ministre de l’Agriculture et du développement rural en remplacement d’Abdelhamid Hamedani.Il a également nommé Mohamed Bouslimani en qualité de ministre de la Communication. Il remplace Ammar Belhimer.Enfin, le président de la République a nommé le wali d’Alger, Youcef Cherfa, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale en remplacement d’Abderrahmane Lahfaya.

