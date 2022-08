Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel dans le le corps des présidents et procureurs généraux près les cours de justice qui a porté sur la mutation de neuf (9) présidents de Cours de justice et de dix (10) procureurs généraux et la promotion de 18 juges au poste de président de Cour de justice ou de Procureur général, indique lundi un communiqué de la Présidence de la République, faisant état de 5 cadres du secteur appelés à occuper d’autres fonctions, et des fins de fonction pour 14 présidents de Cours et 4 Procureur généraux.

“Conformément aux dispositions des articles 91 (alinéas 7) et 92 de la Constitution, et de l’article 49 de la loi organique portant statut de la magistrature, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel dans le corps des présidents et procureurs généraux près les cours de justice ayant porté sur la mutation de neuf (9) présidents de cours de justice et de dix (10) procureurs généraux, outre la promotion de 18 juges au poste de président de Cour de justice ou de Procureur général, en sus de cinq (5) cadres du secteur de la Justice appelés à occuper d’autres fonctions et des fins de fonction pour 14 présidents de Cours et quatre (4) Procureurs généraux”, lit-on dans le communiqué.

Ce mouvement se présente comme suit:

1/Les présidents des Cours de justice :

– Cour de Chlef: Youcef Boukharsa

– Cour d’Oum El Bouaghi: Lakhdar Sellam

– Cour de Batna: Nacer Bayoud

– Cour de Bouira: Mohamed Belarbi Zahmani

– Cour de Tlemcen: Azzedine Ben Chehida

– Cour de Tiaret: Tayeb Boubekri

– Cour de Tizi Ouzou: Mohamed Salah Chebira

– Cour d’Alger: Kamel Ghazali

– Cour de Djelfa: Abdellah Chennah

– Cour de Sétif: Azzedine Larfi

– Cour de Saïda: Houari Ben Allel

– Cour de Skikda: Samia Tir

– Cour de Guelma: Amel Belguidoum

– Cour de Sidi Bel Abbes: Didouna Mohamedi

– Cour de Constantine: Abdelhamid Moussa

– Cour de Médéa: Mohamed Haddoud

– Cour de M’sila: Abdelaziz Ayad

– Cour de Ouargla: Omar Mouni

– Cour d’Oran: Hamid Chettah

– Cour de Boumerdes: Mokhtar Bouchrit

– Cour de Tindouf: Salah Benklia

– Cour de Tissemsilt: Abdelkader Amrane

– Cour de Khenchla: Salah Talal

– Cour de Mila: Amara Djafi

– Cour de d’Ain-Defla : Rachid Allene

– Cour de d’Ain Témouchent: Mohamed Sbiat

2/ Les Procureurs généraux près les Cours de Justice:

– Cour de Chlef: Hamid Tahir

– Cour de Batna: Moustafa Ben Anane

– Cour de Bejaïa: Lazhar Hemamda.

– Cour de Tiaret: Abdelkader Lebair

– Cour d’Alger: Moussa Ben Athmane

– Cour de Sétif: Fayçal Zerdazi

– Cour de Saïda: Ismail Kdider

– Cour de Guelma: Lahcene Saadi

– Cour de Constantine: Omar Guelali

– Cour de Médéa: Zouhir Talbi

– Cour de Mostaganem: Mohamed Merah

– Cour de M’sila: Djamel Naidjaoui

– Cour d’Oran: Omar Gnaoui

– Cour d’El-Tarf: Ahmed Mihoubi

– Cour d’Ain-Defla: Youcef Menacera

– Cour d’Ain Témouchent: Mohamed Maatallah

Ce mouvement vise à insuffler une nouvelle dynamique au fonctionnement des juridictions et à améliorer la qualité de leur performance à travers la nomination de compétences judiciaires ayant fait leurs preuves dans la magistrature”, lit-on dans le communiqué.