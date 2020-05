Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune (photo archives), présidera dimanche la réunion périodique du Conseil des ministres par visioconférence, a indiqué samedi la présidence de la République dans un communiqué. « A l’ordre du jour de cette réunion figurent plusieurs exposés ministériels relatifs à la Mémoire nationale, au Plan de la relance de l’industrie nationale, la promotion des investissements agricoles dans le Sud et la numérisation de l’administration » précise la même source. Le communiquera indique également que « l’évolution de la situation sanitaire nationale dans les volets lutte contre la propagation du Coronavirus et industrie pharmaceutique ainsi que les perspectives de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) et le système environnemental des start-up » seront aussi à l’ordre du jour de la réunion.

Articles similaires