Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche une réunion du Conseil des ministres, a indiqué samedi un communiqué de la Présidence de la République. « Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen et à l’approbation d’un projet de loi sur la lutte contre la spéculation et d’exposés sur l’organisation de Djamaâ El-Djazaïr et la rentrée officielle dans les secteurs de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle », a précisé le communiqué.

