Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, mardi, une séance de travail avec des chefs de missions diplomatiques accrédités auprès de pays du Machreq Arabe et en Iran, indique un communiqué de la Présidence de la République.

«Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, ce jour, une séance de travail avec des chefs de missions diplomatiques accrédités auprès de pays du Machreq Arabe et en Iran», précise la même source.

L’accent a été mis lors de la réunion sur «le renforcement des liens entre notre communauté et le pays, et l’intensification des efforts pour la prise en charge de ses préoccupations», lit-on dans le communiqué.

Le Président Tebboune a insisté sur «la bonne performance attendue du corps diplomatique conformément à la nouvelle vision de la politique étrangère», enjoignant «les ambassadeurs de veiller au raffermissement des relations avec les pays frères», a conclu le communiqué.

Articles similaires