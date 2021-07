Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche au Palais du Peuple (Alger) une cérémonie de remise de grades et de médailles à des officiers de l’Armée nationale populaire (ANP). Cette cérémonie a été organisée à l’occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse. A son arrivée au palais du Peuple, le président Tebboune a été accueilli par le général de corps d’armée, Chef d’état major de l’ANP, Said Chanegriha.

Articles similaires