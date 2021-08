Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,présidera, mercredi, une réunion périodique du Haut Conseil de Sécurité consacrée à l’examen et au suivi de la situation générale prévalant dans le pays sur les plans, sécuritaire et sanitaire, ainsi qu’aux préparatifs pour les prochaines échéances locales, indique un communiqué de la Présidence de la République. « Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune présidera, mercredi, une réunion périodique du Haut Conseil de Sécurité, consacrée à l’examen et au suivi de la situation générale prévalant dans le pays sur les plans, sécuritaire et sanitaire, ainsi qu’aux préparatifs pour les prochaines échéances locales », lit-on dans le communiqué.

