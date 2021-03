Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune présidera, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, indique samedi un communiqué de la Présidence de la République. « Le Président de la République, chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune présidera, dimanche 21 mars 2021, la réunion périodique du Conseil des ministres consacré à l’examen et l’adoption de plusieurs exposés relatifs aux préparatifs du mois sacré du Ramadhan, aux élections législatives, à l’organisation territoriale du pays et à l’amendement du Code des pensions militaires en sus des décrets présidentiels relatifs à la composante et à l’organisation du Conseil supérieur de la jeunesse, à l’Observatoire national de la société civile outre l’organisation et la gestion de la Grande Mosquée d’Alger« , lit-on dans le communiqué de la Présidence.

