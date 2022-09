Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche une réunion du Conseil des ministres, consacrée à l’examen du projet de Déclaration de politique générale du Gouvernement et de plusieurs projets de loi, ainsi que deux exposés relatifs à la sécurité routière et à la plate-forme numérique de l’investisseur, a indiqué samedi un communiqué de la Présidence de la République.

“Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera, demain, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen du projet de Déclaration de politique générale du Gouvernement et d’autres projets de loi inhérents à l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation, à la presse écrite, à la presse électronique, à la prévention et à la lutte contre la corruption, ainsi que deux exposés relatifs à la sécurité routière et à la plate-forme numérique de l’investisseur”, lit-on dans le communiqué.