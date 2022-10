Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera, aujourd’hui, , une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi de finances 2023, au texte de loi relatif à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes, et à des exposés relatifs à plusieurs secteurs, a indiqué samedi un communiqué de la Présidence de la République.

