Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présenté mardi soir ses condoléances à la famille de l’avocate, Terrafi Yasmine, retrouvée assassinée à Ain Bessam (Bouira). « Face à ce lâche assassinat de la jeune avocate, Terrafi Yasmine, à la fleur de l’âge, à Bouira, nous ne pouvons que nous incliner devant son âme pur, priant Dieu d’apporter à sa famille la patience et le réconfort. Mes sincères condoléances à sa famille et à la corporation des avocats, à Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons » indique le communiqué sur le compte twitter officiel du Président.

Lire l’article de « Reporters »: « Meurtre d’une avocate à Ain Bessam (Bouira): arrestation de trois suspects »