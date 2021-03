Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, les responsables du Rassemblement pour le nouveau processus et de l’Union des forces démocratiques et sociales (UFDS), ainsi que le Secrétaire général de la centrale syndicale, et ce dans le cadre des concertations qu’il mène avec les dirigeants des partis politiques et les représentants de la société civile.

Articles similaires