Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis fin, mardi, aux fonctions du ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, indique un communiqué des services du Premier ministre. « Le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a mis fin, à compter de ce jour, aux fonctions de Monsieur Brahim Boumzar, ministre de la Poste et des Télécommunications », précise le communiqué. « Comme il a chargé Monsieur Sid-Ahmed Ferroukhi, ministre de la Pêche et des Productions halieutiques d’assurer l’intérim du ministre de la Poste et des Télécommunications », ajoute la même source.

