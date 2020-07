Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a mis fin mercredi aux fonctions de Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef, en sa qualité de ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, indique un communiqué de la Présidence de la République. « Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a signé ce jour un décret mettant fin aux fonctions de M. Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef, en sa qualité de ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale« , lit-on dans le communiqué. Le Président de la République a chargé la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaoutar Krikou d’assurer l’intérim du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, a ajouté la même source.

