Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que le défilé militaire dont il a donné le coup d’envoi mardi à Alger conférait un “cachet exceptionnel” à la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Président Tebboune a précisé que ce moment solennel conférait un “cachet exceptionnel” à la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, au moment où “le pays, avec ses institutions et instances constitutionnelles, est arrivé à une étape où se dessinent les contours d’une Algérie confiante en son avenir”.

“A cette occasion, je soutiens de nouveau que nous sommes, tous, quels que soient nos niveaux de responsabilité, appelés en cette conjoncture parsemée de défis, à contribuer à la consolidation des fondements de l’Etat des institutions et de droit, un Etat au sein duquel seront consacrés l’esprit de citoyenneté et les valeurs de solidarité et au sein duquel le sens du devoir national s’enracine”, a-t-il ajouté.

Le Président Tebboune a appelé à ériger ces occasions historiques en “des haltes qui témoignent de la fidélité aux chouhada et au legs glorieux de Novembre et que nous puissions en faire des repères qui guident pour service notre Patrie et notre peuple digne”. Le Président de la République a réaffirmé la considération que la nation voue à l’Armée nationale populaire (ANP), bouclier de l’Algérie et digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), “dont nous observons avec fierté les immenses acquis et réalisations”.

“En ces moments hautement symboliques, le peuple algérien constate le haut niveau de professionnalisme et de maîtrise des sciences et techniques militaires atteint par notre solide Armée. Un moment qui incarne également la fidélité aux martyrs et au message éternel de Novembre”, a souligné le Président Tebboune.

L’ANP “est en cohésion avec le peuple, gagnant en dignité et en élévation, de par la place qu’elle occupe dans le cœur de la Nation et de par le patriotisme et de l’engagement des officiers, des soldats et tous les personnels et affiliés à l’Armée”, a-t-il poursuivi.

Le président de la République a tenu à saluer “les vaillants soldats stationnés aux frontières et les aigles qui protègent nos espaces aériens, ainsi que les gardiens de notre espace maritime”, félicitant les Algériens pour cette fête qui constitue “la flamme de la Gloire dans le ciel de l’Algérie et flambeau de la fierté sur sa terre pure”.

Le Chef de l’Etat n’a pas manqué l’occasion pour adresser ses vifs remerciements et toute sa gratitude à tous les invités de l’Algérie, qui “ont tenu à partager avec nous les joies de cette fête bénie, fête de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie et du recouvrement de sa souveraineté”.