Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à l’effet de préparer une rencontre sur le plan national de relance socio-économique les 16 et 17 août prochain, annonce mardi un communiqué des services du Premier ministre. « Monsieur le Président de la République a instruit le Premier ministre à l’effet de préparer une rencontre sur le plan national de relance socio-économique, qui doit se tenir les dimanche et lundi 16 et 17 août 2020 », note la même source. Cette rencontre regroupera « les membres du Gouvernement chargés du développement et de la relance économique, les opérateurs économiques, les banques et institutions financières ainsi que les partenaires sociaux, à travers les organisations syndicales de travailleurs et patronales ». Elle a pour objectif « la consolidation du plan national de relance socio-économique, l’édification d’une nouvelle économie nationale sous-tendue par la diversification des sources de croissance, l’économie du savoir, la transition énergétique et la gestion rationnelle des richesses nationales », précise le communiqué.

