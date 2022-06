e président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé, lundi au Palais des expositions (Pins maritimes), à l’inauguration de la 53ème édition de la Foire internationale d’Alger (FIA), avec la participation de plus de 700 entreprises représentant 20 pays.

Le Président Tebboune a été accueilli à l’entrée du Palais des expositions par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane et le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Kamel Rezig. Des membres du gouvernement et des représentants du Corps diplomatique accrédité en Algérie ont également assisté à la cérémonie officielle d’inauguration de la FIA.

Visitant différents stands, M. Tebboune a reçu des explications sur cette manifestation qui regroupe plus de 700 entreprises, dont 530 algériennes (147 publique et 383 privées) et 187 étrangères.

Les entreprises nationales participant à cette édition représentent plusieurs secteurs, notamment les industries électroniques, électriques et de l’électroménager (42 entreprises), les industries agroalimentaires (68 entreprises), les services (66 entreprises), les industries chimiques et pétrochimiques (87 entreprises), les industries mécaniques (68 entreprises), les industries manufacturières (35 entreprises), l’artisanat (100 entreprises), les BTP (45 entreprises), ainsi que 19 filiales de sociétés étrangères activant en Algérie.

Le ministère de la Défense nationale (MDN) participe pour la première fois à cette foire avec 19 entreprises représentant des unités de production à caractère économique dans les secteurs de l’industrie mécanique, du textile et de la construction navale. Invité d’honneur de cette 53e FIA, les Etats-Unis participent avec 35 exposants représentant les secteurs de l’énergie, de la construction, de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’hydraulique, de l’environnement, de l’industrie aéronautique et de l’éducation.

Cette manifestation, qui coïncide cette année avec la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, enregistre la participation du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit dont le pavillon est dédié à l’évènement.

Un pavillon a également été réservé à la wilaya de Tamanrasset, et ce, dans le cadre de la décision prise cette année et consistant à convier à la foire une des wilayas du pays pour lui permettre de mettre en valeur son patrimoine culturel et ses potentialités touristiques et économiques. En marge de l’événement, des rencontres d’affaires (B2B), ainsi que des conférences, seront organisées par l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) et la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI).

Il y sera question du partenariat et de l’investissement en Algérie. ALGEX organise au niveau du pavillon “Saoura” la 6e édition du salon “Export Algérie”, dédié aux entreprises exportatrices ou ayant des capacités d’exportation. De son côté, la direction de la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX) a réservé un espace à la vente au niveau du pavillon “El-Bahdja” et un autre espace dédié aux activités artisanales.