Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, dimanche soir, ses vœux au peuple algérien à l’occasion de l’Aïd El-Fitr, saluant les gestes de solidarité et l’ambiance “spirituelle élevée” durant le mois sacré de Ramadhan.

“Louanges à Allah de nous avoir comblés de la grâce de terminer le mois du jeûne et de vivre son ambiance spirituelle élevée dans la cohésion, la quiétude et la satisfaction”, a indiqué le Président Tebboune dans une allocution adressée au peuple algérien, à la veille de la célébration de l’Aïd El-Fitr.

“Alors que le mois sacré de Ramadhan tire à sa fin, j’exprime ma haute considération pour les gestes de solidarité qui se renouvèlent chaque année durant le mois de Ramadhan, avec les actes de bienfaisance des Algériennes et des Algériens envers les démunis”, a ajouté le Président de la République.

“Nous serons demain avec l’aide d’Allah au rendez-vous avec la joie, à l’occasion de l’Aïd El-Fitr béni. En cette occasion, j’adresse à toutes les Algériennes et à tous les Algériens, tant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur, mes vœux les plus sincères, tout en implorant Allah de vous gratifier de santé et de paix et que cette occasion soit porteuse de bonheur et de prospérité pour notre cher pays, notre vaillant peuple et à toute la nation musulmane”, a conclu M. Tebboune.