Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a décrété, mercredi, des mesures de grâce en faveur de trente (30) détenus condamnés définitivement dans des affaires d’attroupement et de troubles à l’ordre public, ainsi que des mesures de clémence complémentaires en faveur de soixante-et-onze (71) jeunes détenus condamnés pour les mêmes actes, indique un communiqué de la Présidence de la République. « Suite au communiqué rendu public mardi par le ministère de la Justice, le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a décrété, mercredi 04 Dou El Hidja 1442 correspondant au 14 juillet 2021, des mesures de grâce en faveur de trente (30) détenus, condamnés définitivement dans des affaires d’attroupement, de troubles à l’ordre public et d’autres actes y afférents », lit-on dans le communiqué. « Le président de la République a décrété également des mesures de clémence complémentaires en faveur de soixante-et-onze (71) jeunes détenus condamnés pour les mêmes actes qui seront relâchés pour rejoindre leurs familles, dès mercredi soir », a ajouté le communiqué. « Ces mesures font suite à celles décrétées à l’occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse le 05 juillet 2021 », a conclu le communiqué de la Présidence de la République.

