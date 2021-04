Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a salué, dimanche soir, la performance et les efforts du sélectionneur de l’équipe nationale de football Djamel Belmadi, le qualifiant de personne sympathique qui a fait un travail gigantesque qui a remonté le moral du peuple algérien ». « Effectivement, je confirme avoir reçu M. Belmadi, une personne sympathique qui a fait un travail gigantesque qui a remonté le moral de tout le peuple algérien et il mérite tout le bien », a déclaré le Président Tebboune lors de sa rencontre périodique avec des responsables de certains médias nationaux. « Le sélectionneur national a réalisé des résultats positifs avec l’équipe nationale et réalisera d’autres à l’avenir », a soutenu le Président Tebboune, affirmant que « beaucoup de pays nous envient pour cela ».

