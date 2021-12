Le président Tebboune boucle aujourd’hui, 12 décembre 2021, deux ans d’exercice à la tête de l’Etat suite à son élection le 12 décembre 2019.

PAR NAZIM BRAHIMI

Ces deux années de charge présidentielle marquent visiblement l’achèvement de la réforme institutionnelle à travers, d’abord, l’amendement de la Constitution et, ensuite, le renouvellement des assemblées élues (APN-APW-APC) au moment où les réformes économiques engagées sont en attente d’un cercle vertueux qui extirperait le secteur de son indépendance aux hydrocarbures.

A l’échelle internationale, il y a eu surtout la montée de la tension diplomatique avec le Maroc jusqu’à annoncer, par Alger, la rupture des relations entre les deux pays voisins le 24 août dernier. La crise a été également le marqueur des relations algéro-françaises qui tentent de retrouver la «normalité» à travers la visite effectuée mercredi dernier à Alger par le chef de la diplomatie française.

Vraisemblablement, le chef de l’Etat peut considérer avoir achevé la réforme institutionnelle promise durant sa campagne présidentielle en achevant, depuis le 27 novembre dernier, le renouvellement de l’édifice institutionnel, une étape qui n’exige pas moins une évaluation sans complaisance des résultats auxquels a abouti le processus.

Notamment en ce qui concerne le code électoral amendé qui ne semble pas avoir répondu aux attentes dans la mesure où le vote tribal continue à «cimenter» l’opération de vote au détriment de la compétence en matière de gestion des affaires locales et de la probité des prétendants à une place dans l’exécutif communal ou de wilaya.

En ce qui concerne le bilan économique des deux premières années de la présidence Tebboune marqué il est vrai par le choc de la pandémie de Covid-19, son gouvernement exhibe des chiffres «positifs» en soulignant le fait que l’Algérie a pu réaliser son équilibre financier et maintenir ses réserves de change en devise sans enregistrer de déficit dans la balance commerciale.

Pour la première fois depuis 20 ans, la valeur des exportations hors hydrocarbures ont atteint 3,2 milliards de dollars, et devrait dépasser d’ici à la fin de l’année en cours 4,2 milliards de dollars, alors que la Loi de finances prévoit un taux de croissance de près de 3,3 % en 2022, relève-t-on.

Ce n’est pas pour autant les chiffres que retient le citoyen lambda qui se plaint de la cherté de la vie particulièrement les produits de première nécessité et de l’érosion de son pouvoir d’achat…

Le ras-le-bol social est ainsi sur toutes les lèvres et les organisations syndicales les plus en vue du secteur public, comme celles activant dans la sphère privée, ne cessent de réclamer auprès des autorités des solutions pérennes et viables.

L’attente est toujours là et les yeux du monde du travail semblent rivés vers ce que peut apporter la loi de finances 2022 dans les chapitres liés à l’IRG et le point indiciaire au moment où experts financiers et économistes ne se font pas trop d’illusions dans ce registre.

Samedi dernier, M. Tebboune a affirmé à l’ouverture de la conférence nationale sur la relance industrielle, que «2022 sera une année consacrée exclusivement à l’économie en ce sens que tous les dossiers susceptibles de concourir au développement du pays seront pris en charge». Sur un autre registre, la question des détenus d’opinion continue d’empoisonner la situation et les rapports pouvoirs publics–citoyens. Cette situation continue de susciter la désapprobation et l’indignation des milieux politiques de l’opposition et des avocats.

Pour l’avocat Nourredine Benissad, président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme (LADDH), «le mouvement des droits de l’Homme à l’échelle universelle s’accorde à définir que le délit d’opinion politique est perçu en tant que tel dès lors que celui qui l’exprime n’a pas recours à la violence ou prône la violence ou incite à la haine ou à la discrimination raciale».

Relevant qu’il est tout à fait normal que «les personnes qui insultent, injurient ou diffament soient sanctionnées dans le respect du principe de proportionnalité, c’est-à-dire leur appliquer les peines prévues par la loi pénale ni plus ni moins», l’avocat a soutenu qu’exprimer une opinion «pacifiquement ne doit pas constituer ni un délit ni un crime».

A la veille du 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme célébrée vendredi dernier, des défenseurs algériens des droits humains ont appelé les autorités nationales à «respecter les traités et conventions internationaux des droits humains que l’Algérie a ratifiés, à cesser la répression et à lever toutes les restrictions à l’exercice des libertés et des droits fondamentaux». n