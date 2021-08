Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est rendu, samedi, au chevet des brûlés civils et militaires hospitalisés à l’Hôpital militaire de Aïn Naadja et à l’Hôpital de Douéra (Alger), victimes des feux de forêts qui ravagent depuis lundi dernier plusieurs régions du pays. A l’Hôpital central de l’armée «Mohamed Seghir Nekkache», le Président Tebboune a rendu visite aux soldats blessés alors qu’ils tentaient de sauver des familles des feux qui ont ravagé la wilaya de Tizi Ouzou.

A l’Hôpital «Djillali Bounaama» à Douera, le président de la République a rendu visite aux civils victimes de ces incendies et s’est enquis des conditions de leur hospitalisation.

Accompagné du Général de corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, M. Tebboune a tenu à rendre hommage aux héros du devoir national.

Articles similaires