Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a appelé ce 29 novembre la communauté internationale à assumer ses responsabilités historiques envers les Palestiniens. Les manœuvres de l’occupation sioniste, précise, le chef de l’Etat, vise à compromettre le projet d’édification de l’Etat palestinien souverain.

Dans une allocution à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, M. Tebboune a réitéré le soutien de l’Algérie à la lutte du peuple palestinien pour « le recouvrement de tous ses droits spoliés ».

Il a en outre appelé la communauté internationale à « assumer ses responsabilités historiques envers la violation par l’occupation sioniste de la légalité internationale et ses manœuvres visant à imposer la politique du statu quo, à se soustraire de ses engagements et à priver d’effet les conventions en vue de saper le projet d’édification de l’Etat palestinien souverain ».

A cette occasion qui marque « une reconnaissance d’une injustice historique dont souffre le vaillant peuple palestinien dans sa lutte légitime pour le recouvrement de ses droits spoliés », le président de la République a rappelé que le statut de la cause palestinienne au regard des crimes perpétrés par les forces d’occupation sioniste « interpelle la communauté internationale à consentir davantage d’efforts afin d’amener l’ONU, notamment son Conseil de sécurité, à honorer ses engagements en matière de défense du droit et de l’ordre internationaux, à œuvrer à demander des comptes à l’occupation sioniste sur les dépassements et les violations commises contre le peuple palestinien et à assurer la protection internationale pour ce peuple ».