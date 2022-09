Passée la pause estivale, le gouvernement de Aïmene Benabderrahmane, reconduit au poste de Premier ministre, à l’issue du dernier remaniement, va devoir passer aux choses sérieuses avec, au menu, la présentation dans les tout prochains jours la déclaration de politique générale, le budget de 2023, la préparation de la rentrée scolaire, la promulgation des textes d’application de la nouvelle loi sur l’investissement et bien d’autres textes en attente d’être présentés et débattus avec les parlementaires siégeant dans les deux chambres.

Par Hakim Ould Mohamed

D’ores et déjà, le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a tenu à recadrer, dimanche, son gouvernement sur sa déclaration de politique générale. Laquelle «doit impérativement prendre en ligne de compte la stratégie de l’Etat pour la relance de l’économie nationale à travers le renforcement de ses capacités financières, en encourageant les exportations hors hydrocarbures en tant que nouvelles ressources financières, la rationalisation des dépenses du gouvernement et l’engagement continu de l’Etat à la préservation du pouvoir d’achat du citoyen», souligne le Président de la République, lors de son intervention devant les membres de son gouvernement, dont certains prennent part à leur premier Conseil des ministres après le remaniement du gouvernement de la semaine dernière. De l’économie encore, et toujours. Le chef de l’Etat demande à son gouvernement de mettre le cap à nouveau sur la relance économique, tant il est vrai que la reprise post-pandémique dans certains secteurs hors hydrocarbures n’a pas été suffisante pour panser les plaies de la pandémie. Cet énième appel pour l’accélération de la relance économique se justifie par le souci de rétablir durablement les équilibres extérieurs, loin de ce que peut apporter le secteur des hydrocarbures à la bonne santé des comptes extérieurs. Rétablir durablement l’équilibre de la balance des paiements exige de redoubler d’effort en matière de réforme, en améliorant l’offre domestique en biens et services et en dédiant une partie de cette offre à l’exportation afin de pouvoir doter l’économie de solides amortisseurs face aux chocs externes. Ce pourquoi, le Président Tebboune a insisté sur les exportations hors hydrocarbures en tant que seconde source en devises, de nature à contribuer grandement à l’équilibre de la balance commerciale et, partant de là, celle des paiements. Ces nouvelles orientations, appelées à être inscrites en caractère gras de la déclaration de politique générale du gouvernement, imposent de revoir certaines priorités, de ne pas occulter le poids prépondérant des hydrocarbures dans l’économie, d’accélérer les réformes et les ajustements budgétaires de fond et, en résumé, de hâter la marche vers la diversification de l’économie.



Le pétrole pourrait rechuter en 2024

Certes, les voyants sont au vert ; hausse de la production du pétrole et du gaz, augmentation des quantités exportées et des recettes, la croissance du PIB se reprend même si elle reste insuffisante en raison de la reprise tardive de certains secteurs hydrocarbures, les déficits commercial et du compte courant se résorbent, profitant de la hausse des revenus en devises… mais il ne faut pas perdre de vue que la hausse des prix du pétrole est alimentée essentiellement par des facteurs conjoncturels et pourrait ne pas être durable. Ce pourquoi, le gouvernement doit, comme le souligne, à juste titre, le chef de l’Etat, accélérer dans la relance et de la diversification de l’économie nationale. D’autant plus que les pronostics quant à l’évolution des prix du pétrole au-delà de 2023 sont plutôt baissiers. Alexander Perjessy, vice-président et responsable principal du crédit à l’agence Moody’s, a dit, hier, s’attendre à ce que les prix du pétrole chutent en 2024 pour se situer dans une fourchette de 50 à 70 dollars le baril. Mais avant cela, on pourrait prévoir que les positions budgétaires et extérieures pourraient connaitre des améliorations significatives en raison de la hausse des prix du pétrole sur le marché mondial. Les déficits de ces dernières années, nés des conséquences du contrechoc pétrolier de 2014, devraient céder le terrain à des excédents extérieurs, lesquels sont très dépendant de la rentabilité du baril de Brent. L’excédent sera particulièrement important qu’il contribue à stabiliser le solde global des réserves de change, voire à alimenter le stock en plus-values. Cette amélioration attendue des positions budgétaires et extérieures ne doit pas faire oublier le défi de diversification qui demeure entier. Il y a aussi le fardeau de la dette interne qui reste pesant et dont il ne faut pas perdre de vue avec, au compteur, environ 10.000 milliards de dinars, soit près de 60% du PIB. Il est vrai que les ressources de financement de l’économie se sont améliorées après plusieurs années de vaches maigres, des réformes sont nécessaires afin de réduire la forte exposition des banques aux difficultés financières des entreprises publiques qui sont, en partie, à l’origine de la hausse vertigineuse de la dette publique interne de ces dernières années. Celle-ci est passée de 20% du PIB en 2016 à près de 60% du PIB fin 2021. En définitive, si les prix élevés du pétrole ont conduit à l’amélioration des positions financières internes et externes, cette hausse, entamée dès le début du précédent exercice, pourrait ne pas être de longue durée, relaçant de plus belle le débat sur les impératifs de diversification et de réformes. n