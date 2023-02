Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, vendredi, un message à l’occasion de la Journée nationale du Chahid (18 février), dont voici la traduction APS :

“Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux, Prière et paix sur Son messager, Le 18 février, nous célébrons la Journée nationale du Chahid, symbole des sacrifices de notre peuple qui restent gravés dans la mémoire de la nation.

C’est une occasion renouvelée qui nous invite à méditer le legs dont nous avons tous l’honneur d’être les dépositaires, afin que l’appartenance nationale demeure ancrée et que la fidélité aux chouhada demeure une union nationale sacrée, qui immunise la cohésion de notre tissu social contre ceux qui surfent sur la vague attentatoire à notre pays et persistent dans leurs dérives et leurs dérapages visant à saper le processus que nous avons amorcé, en faveur d’un développement national durable dans une Algérie nouvelle prometteuse, et à influer sur les positions de l’Algérie et sur son interaction avec son environnement régional et international, sur la base d’une coopération fondée sur les intérêts mutuels et conjuguée au total respect du principe de l’indépendance des Etats et de la notion d’égal à égal.

L’acquis le plus précieux que nous avons hérité de notre Glorieuse Révolution et de nos vaillants chouhada, est l’attachement indéfectible au message de Novembre, dont notre peuple puise sa capacité de dévoiler les desseins de cercles ignominieux d’une poignée de suppôts successeurs de l’infamie coloniale, hantés par leur hostilité chronique à l’Algérie…

Si nous célébrons la Journée nationale du Chahid, partant de cette conviction qu’ils semblent perdre de vue, c’est pour rappeler l’attachement sans limite de notre vaillant peuple à la souveraineté de la terre des Chouhada, et souligner, par la même, que l’Algérie qui gagne, en cette conjoncture et dans tous les secteurs et domaines, les paris du développement socioéconomique, poursuivra, autant que faire se peut, la consolidation des acquis et le renforcement des piliers de l’Etat moderne, où règnent les valeurs de citoyenneté, la stabilité et le bien-être.

Une Algérie qui occupe les meilleures positions, en vue de défendre ses intérêts stratégiques, pleinement consciente de son rôle central et de sa place sur la carte des équilibres du contexte régional et international actuel, avec tout ce qu’il comprend comme tensions qui impactent désormais les relations internationales, augurant de conséquences préoccupantes, dont l’Algérie n’a eu de cesse d’exprimer sa disponibilité à en limiter les risques, en œuvrant avec tous ses partenaires pour contribuer à l’instauration de la paix et de la sécurité dans la région et dans le monde.

Alors que nous rendons, avec ferveur, hommage aux chouhada de la Glorieuse Guerre de libération nationale, je ne puis que renouveler notre fidélité au serment que nous leur avions fait, sur la voie du sacrifice et du don de soi, pour que notre chère Patrie vive digne et souveraine.

Je m’incline à leur mémoire et adresse mes salutations distinguées et toute mon estime et ma considération à leurs frères moudjahidine, priant Allah de leur prêter longue vie, santé et bien-être. Vive l’Algérie libre et digne Gloire à nos valeureux martyrs.