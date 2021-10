Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a donné, dimanche, des instructions à la société nationale

Sonatrach à l’effet de cesser toute relation commerciale avec l’Office marocain de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), et de ne pas renouveler le contrat du 31 juillet 2011, qui expire ce dimanche, le 31octobre 2021 à minuit, indique un communiqué de la Présidence de la République.

« Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, dimanche, un rapport sur le contrat liant la société nationale Sonatrach à l’Office marocain de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), daté du 31 juillet 2011, et qui expire dimanche, le 31 octobre à minuit« , lit-on dans le communiqué.

« Au regard des pratiques à caractère hostile du Royaume marocain à l’égard de l’Algérie, des pratiques qui portent atteinte à l’unité nationale et après consultation du Premier ministre, ministre des Finances, du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, du ministre de l’Energie et des Mines, le président de la République a donné

des instructions à la société nationale Sonatrach à l’effet de cesser toute relation commerciale avec la société marocaine et de ne pas renouveler ledit contrat« .

