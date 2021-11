La solution au conflit au Sahara occidental doit tenir «dûment compte des droits du peuple sahraoui», a indiqué le Président de la République italienne Sergio Mattarella. «Nous suivons de très près la question du Sahara occidental. Nous avons toujours soutenu avec conviction le rôle joué par les Nations unies et, à cet égard, nous avons appris avec satisfaction la nomination du diplomate italo-suédois Staffan De Mistura comme envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU», a-t-il soutenu dans un entretien à El Moudjahid, publié hier samedi. M. Mattarella, qui a entamé une visite d’Etat de deux jours en Algérie, a formulé l’espoir que «l’engagement» de M. De Mistura «pourra contribuer, malgré la situation actuelle de tension, à une reprise de négociations directes entre les parties en vue d’une solution équitable et durable de la question, qui tienne dûment compte des droits du peuple sahraoui». Le président Mattarella a souligné, dans ce contexte, que l’Italie soutient «le rôle de l’Algérie et son attachement au cadre onusien sur le Sahara occidental».

