Le regretté Abdelkader Drif aura été un acteur majeur de la balle ronde algérienne après l’indépendance. L’emblématique ancien dirigeant du MC Alger a rendu l’âme hier à l’âge de 86 ans. Sa disparition, des suites d’une longue maladie, marque la fin d’un chapitre et tourne une page d’or du « Doyen » qu’il avait mené à de sacrés exploits sportifs. D’ailleurs, cela lui a même valu des condoléances présidentielles de la part de M. Abdelmadjid Tebboune.

Par Mohamed Touileb

C’est son club du cœur, le Mouloudia d’Alger, qui a annoncé la triste nouvelle hier matin. « C’est avec une grande tristesse qu’on a appris le décès d’Abdelkader Drif, ancien président du MCA et l’un des grands artisans de l’histoire de ce grand club », pouvait-on lire dans le communiqué du team de la capitale.

Le triplé mémorable

Le président du conseil d’administration, Mohamed Hakim Hadj Redjem, a présenté « au nom des membres du club, à toute la famille du défunt les condoléances les plus attristées, en priant Allah le Tout-Puissant de l’accueillir en son vaste paradis, et de prêter aux siens patience et réconfort ». En voyant s’en aller Drif, le MCA fait ses adieux à celui qui était considéré comme « le grand architecte du triplé historique du Mouloudia, premier club algérien ayant décroché le titre continental (coupe d’Afrique des clubs champions en 1976) ».

En effet, son passager aux commandes administratives des « Vert et Rouge » dans les années 70 a coïncidé avec le triplé historique (Champion d’Algérie-Coupe d’Algérie-Coupe d’Afrique des clubs champions, actuelle Ligue des Champions) en 1976. Jamais une autre équipe Dz n’avait pu réaliser pareil exploit.

Aussi, sous sa direction, les Algérois ont remporté le championnat d’Algérie à deux reprises (1977-1978 et 1978-1979). Très actif au début des années 2000, l’enfant de Tissemsilt se retirera, progressivement, de la scène footballistique non sans rester très concerné par la situation des Mouloudéens. Il était parmi ceux qui n’étaient pas franchement d’accord avec la manière de faire de la Sonatrach, actionnaire majoritaire de la SSPA.



Les condoléances du président Tebboune

En tout cas, le regretté dirigeant a une certaine cote de sympathie et des accomplissements remarquables. Son impact est tel que même le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a tâché d’adresser ses condoléances à la famille Drif. « La famille sportive vient de perdre le regretté Abdelkader Drif, l’un des artisans de la gloire du Mouloudia, qui a marqué de son empreinte l’histoire du doyen des clubs algériens », peut-on lire dans le message de condoléances.

Le Chef de l’Etat a écrit : « En cette douloureuse épreuve, je vous présente, ainsi qu’aux dirigeants du MCA, à ses supporters et à l’ensemble de la famille sportive, mes sincères condoléances, priant Allah Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa sainte Miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis, et de prêter aux siens patience et réconfort…A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons ».



Vaste compassion

Il faut noter que cette disparition ne concerne pas que le MC Alger. En effet, les acteurs du football national, à leur tête le président de la fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef, ainsi qu’Abderrazak Sebgag, ministre de la jeunesse et des sports (MJS), ont tenu à montrer de la compassion en cette douloureuse circonstance.

De leur côté, les dirigeants du CR Belouizdad mais aussi l’USM Alger, ont tenu à présenter leurs condoléances les plus attristées aux proches du défunt, inhumé hier au cimetière d’El Kettar (Alger), et au MCA. Comprenez que mêmes les rivaux respectent l’homme. Et c’est lui qui a dit un jour : « Il n’y a plus de dirigeant de cœur. Il y a des dirigeants qui ont un tiroir-caisse là (et il a montré le cœur) ». Une bien triste réalité.