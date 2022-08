En multipliant les contacts ces derniers mois, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue français, Emmanuel Macron, semblent bel et bien avoir réussi à renverser la vapeur et à opérer un retour quasi-accompli vers la normalisation des relations entre les deux pays.

Par Feriel Nourine

La crise politique, provoquée en septembre 2021 par les propos de M. Macron à l’égard de l’histoire de la nation algérienne, s’est manifestement dissipée, du moins en partie, laissant entrevoir une relance de la coopération orientée vers l’avenir, comme s’emploient à le souligner les deux chefs d’Etat à chaque échange de propos, sur fond d’une courtoisie diplomatique entretenue et bien mise en avant.

On est loin de l’étape du rappel de l’ambassadeur d’Algérie en France, en guise de réaction immédiate d’Alger à la sortie provocatrice de Macron, et du froid qui s’était emparé des relations entre les deux pays, obligeant l’ex-ministre français des Affaires étrangères, Jean Yves Ledrian, à se déployer pour tenter de calmer la colère des autorités algériennes sans y parvenir.

Les relations particulières qu’entretiennent l’Algérie et la France ont sans doute pesé et contribué à un réchauffement politique dont l’indice le plus convaincant est cette visite que s’apprête à effectuer M. Macron en Algérie, à partir de jeudi prochain, suite à l’invitation qui lui a été adressée par M. Tebboune, en avril dernier, après sa réélection pour un second mandat présidentiel.

Autrement dit, s’il y a invitation de la partie algérienne et une réponse enthousiaste de la partie française, c’est que les conditions sont réunies pour autoriser cette étape à valeur de couronnement de la série de discussions échangées entre les deux Présidents, notamment depuis le début de l’année, dans une dynamique favorable à un retour à la normale.

Partant, cette seconde visite de Macron en Algérie en tant que Président, après celle de décembre 2017, est attendue pour confirmer la levée de la brouille en relançant, avec Tebboune, la relation entre Alger et Pars. Objectif qui est de nouveau mis en évidence par le communiqué de la Présidence française annonçant cette visite de fin d’août 2022. Une relance qui servirait alors à « approfondir » les liens entre les deux pays, ne cessent de répéter les deux hauts responsables.

«Ce déplacement contribuera à approfondir la relation bilatérale tournée vers l’avenir au bénéfice des populations des deux pays, à renforcer la coopération franco-algérienne face aux enjeux régionaux et à poursuivre le travail d’apaisement des mémoires», a indiqué l’Elysée. Dans cette perspective, les dossiers de « préoccupations communes » sont nombreux à être inscrits dans le bilatéral algéro-français, dont une bonne partie devrait être abordée par les deux chefs d’Etat.

A commencer par celui qui fait trembler actuellement l’Europe, en l’occurrence le dossier du gaz et les fortes restrictions des approvisionnements russes vers ce continent, faisant de l’Algérie un fournisseur sollicité par les pays européens. Ce qui peut conférer au président français le négociateur de l’UE auprès de l’Algérie dont il pourrait tirer bien des dividendes politiques au profit de son pays.

Ce dossier est d’ailleurs évoqué par la presse française à la veille de la visite de Macron en Algérie. Sont évoqués également les restrictions sur les visas aux ressortissants algériens, le rapatriement des clandestins algériens qui font l’objet d’une décision d’expulsion en France, ou encore la présence des entreprises françaises qui font face à une montée en force d’autres pays, notamment la Chine, l’Italie et la Russie.

Mais l’avancée dans ce type de dossiers, sur lesquels pourrait reposer la consolidation des liens souhaitée reste conditionnée par les suites qui seront données par la partie française à la question de la mémoire.

Sur ce registre, Emmanuel Macron avait fait quelques gestes lors de son premier mandat, mais les résultats qu’il a atteints sont loin des promesses qu’il avait formulées lors de sa première visite en Algérie, et sa condamnation de la colonisation française qu’il avait qualifiée de «crime contre l’humanité», suscitant des espoirs de repentance en Algérie tout comme de vives critiques de la droite et de l’extrême-droite en France.

De retour à Alger le 7 décembre 2017, quelques mois après son élection, il appelait à ne pas rester «otages» du passé et à bâtir des «relations beaucoup plus développées» entre les deux pays. Pour cela, Macron est appelé à faire beaucoup plus durant ce second mandat qu’il vient d’entamer. <