Par Halim Midouni

La rencontre que le président de la République a eue avec des journalistes de la presse nationale, vendredi soir, a montré de lui l’image d’un chef d’Etat très attentif à l’opinion. Il a parlé de Facebook, en effet, et appelé les Algériens à se méfier des discours de colère et d’agacement que les réseaux sociaux font massivement résonner sur la toile.

Ses déclarations ont même semblé dessiner un entremêlement de complot – «quelque chose se trame» contre le pays, a-t-il déclaré. «Des parties poussent à l’anarchie par tous les moyens», comme il existe «un acharnement étranger contre l’Algérie», a-t-il ajouté. «Les parties qui s’acharnent contre le pays disposent de plans pour porter atteinte à l’Algérie», a-t-il encore prévenu, dénonçant en chef des forces du pays une conspiration, dont les auteurs «ne réaliseront jamais leurs desseins».

Les éléments de langage utilisés ne sont pas nouveaux et rappellent qu’ils font partie d’un paysage politique de crise, en vigueur depuis bien avant son élection à la tête du pays en décembre dernier, et qui perdure depuis sous différents aspects dans un pays où le consensus demeure un idéal, et qu’il cherche aujourd’hui à faire décanter.

Pour ce faire, quoi de mieux que d’alerter au péril – qui doit certainement exister pour une Algérie divisée et située dans un espace géopolitique complexe et menaçant – et d’appeler à la «protection du pays» contre les dangers qui le guettent. Toutefois, l’intérêt du président de la République pour l’opinion, à laquelle il s’est adressé avec une tranquillité qu’on ne peut pas avoir remarqué par rapport à la gravité des risques qu’il a brandis, est aussi parfaitement classique. Il est ordinaire au gouvernant et au temps de l’évaluation après près d’un semestre à la tête du pays. M. Tebboune l’a lui-même suggéré, l’heure du bilan d’étape est arrivée pour lui et son Premier ministre Abdelaziz Djerad. «Le Gouvernement mène depuis près de 5 mois son action, entravée par la pandémie de la Covid-19 et il est nécessaire de lui accorder du temps pour qu’il puisse réaliser son programme», a-t-il demandé clairement aux Algériens, avant de s’engager pour que «chaque citoyen ait ses droits» et qu’«aucun d’eux ne sera laissé sur le bord de la route».

Sa requête présidentielle est accompagnée d’un vœu de patience qu’il souhaite voir se manifester chez ses compatriotes, ceux notamment dont l’impatience et l’agacement sont diffusés, voire amplifiés, par les réseaux sociaux. Elle est jointe habilement par des clins d’œil et des assurances aux classes «moyenne et ouvrière», pour lesquelles il promet une attention particulière. La première pour ce qu’elle représente comme poids et enjeu politiques pour lui, en quête d’une stabilité qui lui permet de mener à bien ses projets de réforme – perturbés et contrariés par la crise sanitaire, a-t-il souligné.

La seconde pour sa vulnérabilité socioéconomique et ses aptitudes à nourrir un front social dont il ne veut surtout pas entendre et dont l’éruption serait pour lui la plus mauvaise des perspectives. n

