Après le sacre du Real Madrid remporté jeudi, Florentino Pérez a évoqué la possibilité de voir Karim Benzema sacré Ballon d’Or à la fin de l’année 2020. Le Français a réussi une saison de haute volée et incarne enfin la puissance du club madrilène. On connaît le pouvoir de lobbying du Real Madrid. Quand le club madrilène pousse comme un seul homme pour la candidature d’un de ses poulains au Ballon d’Or, cela fait souvent mouche. En ce mois de juillet, Madrid a donc choisi son candidat pour l’édition 2020. Il s’appelle Karim Benzema. Euphorique après le sacre madrilène en Liga, Florentino Pérez s’est projeté sur la fin d’année, qu’il espère dorée pour son joueur depuis 2009. « Il devrait être Ballon d’or. Je n’ai vu aucun autre joueur meilleur que lui cette saison », a expliqué le président madrilène. S’il est trop tôt pour détacher des favoris alors que l’édition de Ligue des champions, bien que tronquée, peut tout changer, force est de constater que KB9 possède en tout cas tout l’attirail d’un candidat crédible : champion d’Espagne, référence offensive du Real (26 buts et 11 passes tcc) et des gestes de classe qui ont marqué. Reste désormais à confirmer sur la plus belle des scènes : européenne. Ça tombe bien, Benzema adore la C1…



Soutenu par Zidane

Auteur de 22 buts et 8 passes décisives en 36 rencontres de Liga, le Madrilène ne cesse d’être impressionnant sous le maillot merengue. Au point d’aller chercher le Ballon d’Or en 2020 ? Pas impossible selon son entraîneur Zinedine Zidane… Ainsi, lors de la conférence de presse d’avant-match en marge de la rencontre face à Villarreal, dans laquelle l’avant-centre avait réussi à trouver la faille à deux reprises, Zinedine Zidane est revenu sur la situation de Karim Benzema, et notamment sur la possibilité de le voir remporter le Ballon d’Or. « Tout le monde peut commenter. Pour moi, mes joueurs sont les meilleurs. La performance de Benzema ces dernières années est excellente, mais il n’y a qu’un seul joueur qui peut gagner le Ballon d’Or. Tous mes joueurs méritent un Ballon d’Or », a alors lâché l’entraîneur du Real Madrid. Si Karim Benzema venait à soulever ces deux trophées majeurs tout en maintenant son niveau actuel, l’ancien Lyonnais, seulement 26ème au classement du Ballon d’Or 2019, deviendrait un candidat crédible pour le Ballon d’Or 2020 d’autant plus que l’Euro et la Copa America n’auront pas lieu cette année. n

