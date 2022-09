Le président du Conseil européen, Charles Michel, était hier à Alger où il a reçu un accueil officiel par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Par Feriel Nourine

Après un tête-à-tête avec le responsable européen, au siège de la Présidence de la République, le chef de l’Etat a eu des entretiens élargis avec ce dernier et la délégation qui l’accompagnait. Lesquels se sont déroulés en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, du ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig.

Si la présence à ces entretiens de MM. Lamamra et Rezig renvoient aux dossiers du Sahel, entre autres, et de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne, celle de M. Arkab signifie explicitement que le président du Conseil européen (CE) est venu à Alger pour discuter du dossier énergétique en cette période où l’Europe se déploie sur plusieurs fronts dans l’objectif de décrocher des alternatives au approvisionnements en gaz russe, dont les pays de l’Union européenne dépendaient à hauteur de 46%, soit 153 milliards de mètres cubes par an, avant le début de la guerre en Ukraine.

C’est ce que confirmera d’ailleurs M. Michel, à l’issue de l’audience que lui accordée Abdelmadjid Tebboune. «Nous avons considéré que dans les circonstances internationales que l’on connait, la coopération énergétique est évidemment essentielle, et nous voyons dans l’Algérie un partenaire fiable, loyal et engagé», a-t-il déclaré à la presse, soulignant avoir eu un entretien «extrêmement fructueux, tourné vers l’avenir» avec le Président Tebboune, et relevant que les deux parties «partagent une ambition commune de donner un nouvel élan à la qualité des relations entre l’Algérie et l’UE».

«Nous avons considéré que l’Accord d’association est un cadre devant donner lieu à des améliorations avec la volonté, de part et d’autre, d’identifier les priorités conjointes dans l’intérêt mutuel», a-t-il ajouté.

Le responsable européen a, en outre, souligné que l’Algérie et l’UE ont «une ambition commune pour la stabilité, la sécurité et la prospérité». A ce titre, il a indiqué avoir évoqué avec M. Tebboune «un certain nombre de situations liées au voisinage et au contexte géopolitique».

M. Michel s’est dit également «extrêmement optimiste» de développer «plus fortement et de manière plus déterminée, un partenariat qui débouche sur des résultats concrets et tangibles pour les citoyens» de l’Algérie et de l’Union européenne.

Dans le cas précis du dossier gazier, le marché évolue dans un contexte marqué par de fortes perturbations dans les circuits de distribution, et de restrictions russes qui se multiplient, faisant que la crise énergétique n’a pas tardé à s’installer chez les Vingt-Sept, poussant les gouvernements européens à manœuvrer dans le sens de nouvelles pistes pour obtenir atténuer de l’effet de cette crise.

Parmi ces pistes, l’Algérie est de plus en plus privilégiée, au vu de son statut de fournisseur fiable, mais aussi pour ses capacités de réserves qui peuvent se transformer en gaz naturel livrable en volumes généreux aux pays demandeurs.

D’où cette visite effectuée dans notre pays par le Président du CE, avant d’aller, aujourd’hui mardi, au Qatar pour discuter des livraisons de GNL pour l’Europe.

Révision de l’accord d’association dans «l’intérêt mutuel»

La décision de Gazprom de couper complètement ses livraisons de gaz par le gazoduc Nord Stream a peut-être donné un coup d’accélérateur à l’UE dans sa quête d’alternatives au gaz russe, mais la visite de Charles Michel en Algérie semble bien avoir été programmée avant l’annonce de cette décision, vendredi. Et le président français, Emmanuel Macron, a peut-être eu pour mission de préparer le terrain à l’émissaire européen, lors de sa récente visite en Algérie.

Dans son intervention sur le dossier énergétique, M. Macron a choisi d’axer ses propos sur le renforcement de la coopération gazière entre l’Algérie et l’Italie, sans omettre de mettre en avant les dividendes d’une telle démarche pour l’ensemble des pays européens.

«Je remercie l’Algérie» d’avoir augmenté les volumes injectés dans le gazoduc qui approvisionne l’Italie, a dit Macron. «C’est bon pour l’Italie, c’est bon pour l’Europe et ça améliore la diversification de l’Europe», s’est-il, en effet, réjouit.

Par cette déclaration, le chef de l’Etat français semblait transmettre un message de l’UE aux autorités algériennes. Laquelle a eu lieu quelques jours après que Bruxelles a instruit ses membres de relancer le dialogue avec l’Algérie, après avoir constaté que l’Espagne n’était plus capable de répondre aux attentes de certains de ces membres, notamment l’Allemagne, suite aux réductions de ses livraisons de gaz par Algérie.

Un média espagnol a rappelé que l’Espagne aspirait à devenir le hub énergétique européen, soit la porte d’entrée du gaz algérien vers le Vieux Continent, mais que ce projet a été capoté par le gouvernement de Pedro Sanchez.

A l’inverse des observations faites à l’Espagne, l’UE s’est félicitée du rôle de l’Italie qui a nettement renforcé sa coopération énergétique avec l’Algérie et s’oriente vers une stratégie bénéfique à l’Europe. Du coup, l’union ne manque d’assurer Rome de son soutien, selon la presse espagnole.

Tentant de sortir de ses égarements, le chef du gouvernement a émis, la semaine dernière, le vœu de venir en Algérie, pour répondre aux instructions de Bruxelles. Mais Alger n’a pas même pas jugé utile de répondre au «Je serais ravi si c’est moi qui me rend en Algérie», formulé, mardi dernier, en Allemagne, lors d’une conférence de presse animée avec le chancelier allemand Olaf Scholz.

La venue à Alger du Président du Conseil européen pourrait même avoir le sens d’un «Laisse-nous faire !» adressé par l’UE à Pedro Sanchez, invité à rester chez lui et à ne pas risquer un nouveau pic dans la crise qui secoue l’Algérie à son pays, après son alignement sur la thèse marocaine dans la question du Sahara occidental.

C’est aussi dans cette logique qui écarte le gouvernement espagnol et ouvre grande les portes aux initiatives de l’Italie que semble avoir eu lieu l’entretien téléphonique entre Abdelamadjid Tebboune et son homologue italien, Sergio Mattarella. A la veille de la visite de Charles Michel à Alger. <