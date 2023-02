Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Sidi Mohammed Bouchenak Khelladi, effectuera jeudi et vendredi une visite à la capitale nigérienne Niamey, pour prendre part à la cérémonie d’investiture et à l’installation du président du Conseil économique, social et culturel nigérien (CESOC), Malam Ligari Mairou, indique un communiqué de cette institution. Le professeur Bouchenak Khelladi et son homologue nigérien examineront, lors de cette visite, les moyens de renforcement des relations bilatérales entre les deux Conseils, selon le communiqué. Ils procéderont également à la signature d’un nouveau protocole d’accord «adapté aux besoins actuels des deux institutions et aux défis urgents auxquels font face les deux pays notamment en matière de développement socioéconomique et environnemental», ajoute la même source.

