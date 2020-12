Au lendemain de son retour au pays, après deux mois d’hospitalisation en ALlemagne, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a tenu mercredi une séance de travail avec le chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, indique un communiqué de la Présidence. « Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale a tenu aujourd’hui une séance de travail avec le chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, qui s’est félicité à nouveau du retour du Président au pays et lui a présenté un rapport sur la situation interne et les derniers développements dans les pays voisins et au niveau des frontières« , précise la même source.

