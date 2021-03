Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi au siège de la Présidence de la République, les dirigeants du Parti du Renouveau algérien (PRA), du Rassemblement national démocratique (RND) et du parti Talaie El Hourriyet, et ce dans le cadre des concertations qu’il mène avec les partis politiques, a indiqué la Présidence de la République dans un communiqué. « Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, au siège de la Présidence de la République, M. Kamel Bensalem, Président du PRA, M. Tayeb Zitouni, Secrétaire général du RND et M. Abdelkader Saadi, président par intérim du parti Talaie El Hourriyet, et ce dans le cadre des concertations qu’il mène avec les dirigeants des partis politiques », lit-on dans le communiqué.

