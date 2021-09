Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a décidé de décréter la date du 15 septembre, qui coïncide avec l’anniversaire de la mort de l’éminent Cheikh Sidi Mohamed Belkebir, journée nationale de l’Imam. L’annonce en a été faite mercredi à Adrar, dans un message du président de la République, lu en son nom par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, aux travaux de la 19ème édition du colloque national dédié à la mémoire de Cheikh Sidi Mohamed Belkebir. Cette décision vient en reconnaissance aux efforts du défunt et en considération du statut de l’Imam et de l’importance de la place qu’il occupe au sein de la société, pour ce que véhicule cette date comme sens de citoyenneté mais aussi pour sa symbolique en tant que projet civilisationnel, au regard des contributions avérées de Cheikh Belkebir dans l’édification du pays et la formation des générations, précise le message du président de la République. Lors de la séance d’ouverture du colloque, ont été honorés plusieurs savants et Chouyoukh issus de différentes régions du pays, pour leurs efforts consentis pour la défense et la préservation du référent identitaire durant la Révolution et pour leur apport dans l’éveil des esprits après l’indépendance.

