Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a décerné, dimanche à Alger, la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Achir” aux membres de la mission algérienne dépêchée en Turquie et en Syrie pour participer aux opérations de sauvetage des sinistrés du séisme qui a frappé les deux pays.

Cette médaille a été décernée à un groupe des Forces aériennes de l’Armée nationale populaire (ANP) et à des équipes de la Protection civile et du Croissant Rouge Algérien (CRA) ayant participé aux opérations de sauvetage des sinistrés du séisme qui a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, faisant ainsi honneur à l’Algérie avec leur professionnalisme remarquable et leur grand sens humanitaire puisé des valeurs de la Glorieuse guerre de libération.

Cette distinction est intervenue lors d’une cérémonie organisée au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, en présence de hauts responsables de l’Etat et des membres du Gouvernement.