Depuis juin 2018, Abdelkrim Medouar est aux affaires de la Ligue de football professionnel (LFP). Souvent donné sur la sellette, il a réussi à survivre en voyant deux présidents défiler à la Fédération algérienne de football (FAF). Premier responsable de la gestion du championnat «pro», il semble se dédouaner de tous les problèmes financiers que connaissent les clubs avec des dettes qui augmentent d’année en année. Pour lui, c’est la FAF qui n’a pas fait le travail pour remédier à ce «découvert».

En Algérie, c’est toujours la faute aux autres. Et Medouar a confirmé cela hier en marge de l’assemblée générale ordinaire de la LFP, tenue hier au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, pour adopter les bilans moral et financier de la saison 2021-2022.



Zetchi et Amara pointés du doigt



Pour le premier responsable de la LFP, la crise financière que connaissent les pensionnaires de l’élite footballistique algérienne est due aux promesses non-tenues des deux précédents patrons de la FAF à savoir Kheireddine Zetchi et Charaf-Eddine Amara.

Ces deux derniers «n’ont pas tenu leur promesse en nous donnant l’argent pour mettre fin à la crise financière». Mais il faut savoir que la crise sanitaire avec la pandémie du Coronavirus a accentué les problèmes de trésorerie pour la FAF et la LFP avec des droits TV à la baisse en raison de l’arrêt brutal pour la saison 2020-2021.

Par ailleurs, on doit noter que le championnat est sans naming depuis deux séquences. Et c’est Medouar qui n’a pas pu dégoter de sponsor qui puisse parrainer la division 1 au minimum. Dans ce sens, Zetchi a eu l’idée de décharger la LFP de nombreux tracas en ne laissant qu’un seul palier avec le statut «pro» puisque la D2 est repassée au mode «amateur» depuis l’exercice écoulé.



Des constats mais pas de solutions



Cela n’a pas arrangé les choses puisque des clubs qui étaient en première division il y a 2 ans se retrouvent en D3 aujourd’hui. On pense à l’USM Bel-Abbès qui connaît une véritable descente aux enfers n’ayant pas pu éponger

des dettes dépassant les 310 millions de dinars (31 milliards de centimes).

«D’autres clubs pourraient connaître le même sort que l’USM Bel-Abbes et le CA Bordj Bou Arréridj si les choses ne changent pas», note l’ancien président de l’ASO Chlef qui précise que «les clubs qui sont gérés par des entreprises étatiques ne connaissent pas ce souci». Tout cela est à ranger dans le registre des constats que n’importe qui peut établir. Toutefois, la vraie tâche de Medouar consiste à mettre en place des systèmes pour que le foot pro soit régi par de vraies règles qui permettent la bonne santé de la compétition et des pensionnaires du palier premium. Chose que le successeur de Kerbadj n’a jamais réussi à faire. Et cette faillite ne lui a bizarrement pas coûté son fauteuil de boss.