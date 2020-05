Le confinement sportif en Algérie court jusqu’au 14 mai prochain. Le risque de le voir se prolonger est conséquent compte-tenu des données sanitaires actuelles. Cela compromet, de plus en plus, le restant de l’exercice sportif 2019-2020 qui semble voué à l’annulation. Si le football essaie de faire de la résistance, les autres disciplines commencent à se rendre à l’évidence. C’est l’exemple de la natation qui envisage déjà de renoncer à la suite des compétitions nationales.

Les « petites » disciplines ne prévoient pas de prendre des risques majeurs pour aller au terme de leur calendrier sportif. En effet, les compétitions nationales de natation sont grandement menacées d’être annulées. C’est ce qu’a révélé Mohamed Hakim Boughadou, président de la Fédération algérienne de natation (FAN), qui a reconnu que le bureau fédéral de son instance « étudie tous les scénarios avant de prendre une décision finale sur la suite de la saison.»

Parmi les éventualités, il y a celle de voir l’opus 2019-2020 s’arrêter sans aller au bout. Tout cela dépendra des décisions des Autorités concernant la mise sous cloche du sport national. Mesure préventive qui dure depuis le 15 mars dernier. Pour l’instance, il reste un total de sept compétitions, toutes catégories confondues, de trois disciplines (natation, water-polo et nage en eau libre), à essayer de caser dans l’agenda. Et la FAN compte trancher « avant la fin du mois de Ramadhan » concernant leur déroulement.

Début juin ou rien

Si le MJS n’a pas fixé une date butoir définitive car elle change en fonction de la régulation du coronavirus, la FAN a choisie une deadline au-delà de laquelle elle ne pourra pas terminer saison. « La FAN sera apte à programmer l’Open d’été, ainsi que le Championnat national des jeunes catégories, fin août », prévoit Boughadou qui notre, par ailleurs, que « si le confinement est prolongé au-delà du mois de juin, nous allons clôturer la saison en cours et passer directement à la suivante avec la programmation d’une compétition durant le mois de septembre, tout en prenant en compte les classements avant l’arrêt des compétitions.»

Pour rester dans le contexte sanitaire, le patron de la FAN s’est montré rassurant en indiquant qu’« aucun membre de la famille de la natation algérienne, athlètes, techniciens et arbitres, n’a contracté le Covid-19 », non sans insister sur le fait que « la DTN est en contact permanent avec les nageurs de l’équipe nationale pour s’enquérir de leur état de santé.» C’était la bonne nouvelle en attendant d’autres pour le sport algérien qui reste suspendu au verdict du gouvernement dans l’espoir de reprendra le cours normal des choses.

Un cas de figure difficilement imaginable tant les chiffres du COVID-19 semblent augmenter depuis le début du mois de Ramadan. Comment évolueront les choses ? telle est l’interrogation. n