Selon le site officiel de la wilaya de Sidi Bel Abbés, le président de la Fédération algérienne du football (FAF), Kheireddine Zetchi, s’est rendu mardi à la wilaya de Sidi Bel Abbés, où il a rencontré le premier responsable de l’exécutif.

La rencontre, qui s’est tenue au cabinet du wali, a réuni des membres de l’instance fédérale, le président de la ligue de football et le Directeur de wilaya de la Jeunesse et des Sports. Durant ce meeting, le président de la FAF a proposé d’orienter le centre régional des jeunes talents du football à la formation des jeunes talents du football sous la tutelle de la fédération algérienne du football.

Le président de la FAF a proposé de recruter des formateurs issus de l’école française du football pour l’encadrement de la nouvelle académie et la formation des jeunes talents footballeurs et autres disciplines du sport collectif.



L’engagement du wali

Pour sa part, le wali de Sidi Bel Abbés s’est engagé à accompagner le projet et réserver tous les moyens pour la bonne prise en charge de la formation des jeunes talents. La délégation de la FAF a visité l’établissement sportif pour constater de visu sa disponibilité à accueillir le projet. Il est à indiquer que l’ex ministre de la jeunesse et des sports, Mohamed Amine Hattab, avait proposé d’exploiter le centre de regroupement des équipes nationales et le centre des jeunes talents, pour la formation des équipes de football et autres disciplines du sport collectif. Aussi, on notera que la rencontre était également l’opportunité pour débattre de la situation du club USMBA de Sidi Bel Abbés, qui nécessite l’accompagnement pour lui préserver sa place parmi les clubs professionnels du football.

N.B.

