Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, procèdera, demain samedi, au Centre International des Conférences Abdelatif-Rahal (Alger), à l’ouverture officielle du Forum de l’Economie Culturelle, indique un communiqué des services du Premier ministre. « Les travaux de ce Forum, qui se déroulera en présence des membres du Gouvernement, des conseillers de Monsieur le Président de la République, des représentants des organismes et institutions de l’Etat ainsi que des experts et des acteurs des secteurs de la culture et de l’économie, s’étaleront sur trois jours du 03 au 05 avril en cours », précise la même source.

Articles similaires