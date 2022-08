Le Premier ministre de la République démocratique fédérale d’Ethiopie, M. Abiy Ahmed Ali, a entamé dimanche après-midi une visite officielle de deux jours en Algérie. Il a été accueilli, à son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumediene, par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Abdelbaki Benziane, et de la ministre de la Culture et des Arts, Mme Soraya Mouloudji.

