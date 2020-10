Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a entamé samedi matin une visite de travail et d’inspection à Djelfa durant laquelle il devra s’enquérir de nombre de projets socio-économiques dans cette wilaya steppique. Dans La daira de Ain Oussera (100 km au nord du chef-lieu), première étape de sa visite, le Premier ministre, arrivé tôt dans la matinée, accompagné d’une forte délégation ministérielle, inaugurera un marché de gros de fruits et légumes ainsi qu’un projet relevant d’un privé, spécialisé dans le recyclage du papier (récemment raccordé au réseau électrique). Il se rendra, par la suite, dans la daira d’El Birine (à 137 km au nord du chef-lieu) où il devra s’enquérir du projet d’un hôpital de 60 lits dont les travaux de réalisation et l’équipement ont été achevés. Au chef-lieu de wilaya, M. Djerad posera la première pierre d’un projet tant attendu par les citoyens, à savoir un Centre anti-cancer (CAC) auquel le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accorde une attention particulière, manifestée lors de plusieurs Conseils des ministres. Lors de cette visite, le Premier ministre inaugurera une Ecole des métiers des Travaux publics, sis au Pôle urbain de Berbih, avant de se rendre dans la commune de Sidi Bayazid (65 km à l’est du chef-lieu) où il prendra connaissance de nombre de projets devant concourir à l’amélioration du cadre de vie des citoyens résidant dans des zones d’ombre. Cette visite sera sanctionnée par une rencontre avec des représentants locaux de la société civile, prévue à la salle de conférences de l’université Ziane Achour. Le Premier ministre devra également intervenir sur les ondes de la Radio locale.

